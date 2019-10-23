Son Dakika Haberleri: Soylu: "Etnik köken üzerinden radikalizm tarifi yapmak doğru değildir"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Etnik köken üzerinden radikalizm tarifi yapmak doğru değildir'

Soylu: "Etnik köken üzerinden radikalizm tarifi yapmak doğru değildir"

13 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu.

Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu. (3)

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:51 Kaynak: AA
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