Son Dakika Haberleri: Soylu: "Etrafımızdaki Coğrafyada Huzuru, Kardeşliği, Dostluğu Anlatmaya Çalışan Bir Ülkeyiz"

Soylu: "Etrafımızdaki Coğrafyada Huzuru, Kardeşliği, Dostluğu Anlatmaya Çalışan Bir Ülkeyiz"

32 dakika önce

- Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu.

- Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Polatlı, Güncel
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