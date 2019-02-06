Son Dakika Haberleri: Soylu: "Farkındalık ve Denetimler Ciddi Bir Sonuç Oluşturacak"

Soylu: "Farkındalık ve Denetimler Ciddi Bir Sonuç Oluşturacak"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:39 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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