Soylu: "Farkındalık ve Denetimler Ciddi Bir Sonuç Oluşturacak"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:39 Kaynak: AA
Son Dakika! Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum
AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi
Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı