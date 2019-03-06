Soylu: "(Fetö) 800 Milyon Dolar Sadece 'Charter School'lardan Gelir Elde Ediyor"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -12-



İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor. Bu, FETÖ'ye Amerika'nın sağladığı gelirdir. 200 milyon dolar da izin verdiği için bağış toplama kabiliyeti var."

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