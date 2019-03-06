Soylu: "(Fetö) 800 Milyon Dolar Sadece 'Charter School'lardan Gelir Elde Ediyor"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -12-
İçişleri Bakanı Soylu: "(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor. Bu, FETÖ'ye Amerika'nın sağladığı gelirdir. 200 milyon dolar da izin verdiği için bağış toplama kabiliyeti var."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:29 Kaynak: AA
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