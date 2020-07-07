Soylu: "FETÖ tahribatını gidermek ve hizmette aksaklığa meydan vermemek için büyük gayret ortaya... - Son Dakika

Soylu: "FETÖ tahribatını gidermek ve hizmette aksaklığa meydan vermemek için büyük gayret ortaya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (2)

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"Bugün birtakım insanlar devlet aklı ortaya koyduğumuz her adımla, her gelişmeyle mücadele halindeler, hatta inançlarımızla, hatta değerlerimizle, hatta ahlakımızla mücadele halindeler"

"Mesela Türkiye'de bugün LGBT kavramına tartışma ve kabul görme zemini oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu savunma ve zemin bulmaya çalışanlarla, bizi hiç yanıltmıyor FETÖ yan yana. Bugün PKK ve onun argümanlarını savunanlarla FETÖ yan yana"

"Bu bahsettiğim akıl içindeki devlet düşmanlığını bir süredir sistemli bir şekilde üzülerek görüyoruz ki polis düşmanlığına dönüştürüyor"

"FETÖ tahribatını gidermek ve hizmette aksaklığa meydan vermemek için öyle büyük bir gayret ortaya koyduk ki. Bu dönemde mevcut emniyet teşkilatının üçte birinden fazlası 93 bin 259 yeni polis memuru alındı. Bu önemli bir rakamdır. bu çok büyük bir değişimdir. ve bu kolay bir iş değildir"

Süleyman Soylu, Türkiye, LGBT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: 'FETÖ tahribatını gidermek ve hizmette aksaklığa meydan vermemek için büyük gayret ortaya... - Son Dakika
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