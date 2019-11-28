Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.



"Dünya büyük bir problemle karşı karşıya. Sadece biz değiliz." diyen İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı Açıklaması