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Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.
"Dünya büyük bir problemle karşı karşıya. Sadece biz değiliz." diyen İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:41
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