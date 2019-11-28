Son Dakika Haberleri: Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz
Son Dakika Dünya Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz - Son Dakika Dünya

Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi

Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.


"Dünya büyük bir problemle karşı karşıya. Sadece biz değiliz." diyen İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı Açıklaması

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Süleyman Soylu, Fransa, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:41 
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