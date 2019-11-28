Son Dakika Haberleri: Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz
Son Dakika Dünya Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz - Son Dakika Dünya

Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söylediView on euronews.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söylediView on euronews

Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

Fransa, İzmir, Ege, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:33 
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