Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söylediView on euronews