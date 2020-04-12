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Soylu: "Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma...
6 saat önce
Soylu: "Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir"
Soylu: "Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir"
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:32 Kaynak: AA
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