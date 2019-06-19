Son Dakika Haberleri: Soylu, Gaziosmanpaşa'da Ceylan Spor Kulübü Derneği ziyaretinde konuştu
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Soylu, Gaziosmanpaşa'da Ceylan Spor Kulübü Derneği ziyaretinde konuştu

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Ceylan Spor Kulübü Derneği'ni de ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Ceylan Spor Kulübü Derneği'ni de ziyaret etti. Soylu'ya Ceylan Spor'un 61 numaralı "Süleyman Soylu" yazılı forması hediye edildi.
Süleyman Soylu, Türkiye'nin birçok saldırıya rağmen ilk kez ayaklarının üzerinde durduğunu, yılbaşından bugüne kadar 53 üst düzey teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.
Eskiden dağlarda 12 bin ile 15 bin terörist olduğunu, bugünse 600 teröristin kaldığını kaydeden Soylu, tarih boyunca terörle mücadelenin en güçlü döneminde olunduğunu, sadece terörle değil, uyuşturucuyla da büyük bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.
"Uyuşturucu satıcılarını okulların etrafında polisimiz gördüğü zaman ayaklarını kıracaktır." diyen Soylu, uyuşturucu satıcılarına hak tanımanın mümkün olmadığını kaydetti.
İstanbul'da eskiden suyun bile olmadığını belirten Soylu, "Biz Gaziosmanpaşa'da dururken bu havalarda evin camını açamazdın. Çünkü Haliç kokuyor. Haliç'in kokusu hiç gitmeyecek sandık. Dünyanın en kirli havasının olduğu şehir İstanbul'du. Kazlıçeşme'de bir ayda bir haber çıkardı. 'Fareler Kazlıçeşme'yi bastı' diye. Bunları hep birlikte yaşadık." dedi.
Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra 25 yıldır İstanbul'un herkesin İstanbul'u olduğunu belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine "Sizin geçmişinizi iyi biliyoruz" dediğini hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:
"Neyi biliyorsun sen? Bizim geçmişimizi bilenler buradakiler. Allah'a hamdolsun biz geçmişimizden bugüne kadar domuz yiyerek büyümedik. Öbür taraftan İmamoğlu, 'İstanbul'da İçişleri Bakanının ne işi var? diyor. İstanbul nereye bağlı, bizim İçişleri Bakanlığına bağlı değil mi, Türkiye'nin değil mi?." diye konuştu.
İstanbul'da olmasının bir sebebinin olduğunu ifade eden Soylu, Bedirhan bebeğe, Aybüke ve Necmettin öğretmene, Eren Bülbül'e borcu olduğunu, PKK'nın İstanbul'a sızmaya çalıştığını, bunu engellemek için çaba sarfettiğini ve İstanbul'da bulunduğunu sözlerine ekledi.
Soylu, Gaziosmanpaşa'da Ceylan Spor Kulübü Derneği ziyaretinde konuştu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:28 Kaynak: AA
Türkiye, İstanbul, Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, Güncel
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