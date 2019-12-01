Soylu, Gaziosmanpaşa delege seçiminde oy kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı binasında yapılan delege seçiminde oy kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı binasında yapılan delege seçiminde oy kullandı. Delegesi olduğu ilçe başkanlığına gelen Soylu, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra partililerle selamlaşıp fotoğraf çektiren Soylu'ya, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Serkan Acar ve diğer partililer eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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