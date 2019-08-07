Son Dakika Haberleri: Soylu: "Geçen bayramda olduğu gibi kazaları, ölümleri en az seviyeye indirme konusunda gayret...
Son Dakika Güncel Haber

Soylu: "Geçen bayramda olduğu gibi kazaları, ölümleri en az seviyeye indirme konusunda gayret...

59 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet töreninde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet töreninde konuştu. (3)
Süleyman Soylu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borç aldığı parayı ödeyemeyen iş adamının hırsızlık oyununu polis bozdu
ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Geçen bayramda olduğu gibi kazaları, ölümleri en az seviyeye indirme konusunda gayret...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]