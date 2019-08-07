Soylu: "Geçen bayramda olduğu gibi kazaları, ölümleri en az seviyeye indirme konusunda gayret...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulunda mezuniyet töreninde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:40 Kaynak: AA
Borç aldığı parayı ödeyemeyen iş adamının hırsızlık oyununu polis bozdu ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı