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Soylu: "Geçmişten geleceğe simülasyon yaparken ilk kez böyle güçlü ve kudretli bir durumla karşı...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:27 Kaynak: AA
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