Son Dakika Haberleri: Soylu: "Geçmişten geleceğe simülasyon yaparken ilk kez böyle güçlü ve kudretli bir durumla karşı...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Geçmişten geleceğe simülasyon yaparken ilk kez böyle güçlü ve kudretli bir durumla karşı... - Son Dakika

Soylu: "Geçmişten geleceğe simülasyon yaparken ilk kez böyle güçlü ve kudretli bir durumla karşı...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (5)

Soylu: Geçmişten geleceğe simülasyon yaparken ilk kez böyle güçlü ve kudretli bir durumla karşı...

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:27 Kaynak: AA
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