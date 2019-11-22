İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi programına katıldı.

"Ülkemize, milletimize moral veriyorlar. Bize de moral veriyorlar. Gelecek nesillerimize de örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"