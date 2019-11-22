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Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi programına katıldı.
"Ülkemize, milletimize moral veriyorlar. Bize de moral veriyorlar. Gelecek nesillerimize de örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"
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