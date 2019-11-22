Son Dakika Haberleri: Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller' - Son Dakika

Soylu: "Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" Projesi programına katıldı.

"Ülkemize, milletimize moral veriyorlar. Bize de moral veriyorlar. Gelecek nesillerimize de örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller"

Soylu: Gelecek nesillerimize örnek tablolar ortaya koymaya çalışıyorlar. Rol modeller

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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