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Soylu: "Gerek sınırlarımızın hemen dışında gerek yurt içinde topyekün bir terörle mücadele...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:53 Kaynak: AA
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