Son Dakika Haberleri: Soylu : "Geri dönüşümüz de bayram olsun" - AFYONKARAHİSAR
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Soylu : "Geri dönüşümüz de bayram olsun" - AFYONKARAHİSAR

6 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu'nda trafik denetimine katılmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu'nda trafik denetimine katılmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. (1)
"Aldığımız tedbirler çerçevesinde son 10 yıllık trafik kazası ölüm istatistiklerine göre bu yıl yüzde 56'lık bir azalma söz konusu. Geçen yılki bayram tatillerine göre de yüzde 48'lik bir azalma söz konusu, trafik kazasındaki ölümlerde"
"185 bin trafik ekibi, jandarma ve polisimiz, bu bayram tatili süresince kendileri bayram yapmadan vatandaşlarımızın sağ salimen tatile veya gidecekleri noktaya, sağ salimen de geri dönecekleri noktaya ulaşmasında, ulaşabilmesinde büyük bir fedakarlık ortaya koydular"
"Geri dönüşümüz de bayram olsun. Geri dönüşümüzü bir kabusa döndürmeyelim"
Soylu : Geri dönüşümüz de bayram olsun - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:03 Kaynak: AA
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