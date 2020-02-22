Soylu: "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın bugün söz söylemesi içime hançer gibi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın bugün söz söylemesi içime hançer gibi... - Son Dakika

Soylu: "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın bugün söz söylemesi içime hançer gibi...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. (4)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size."

Soylu: (Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın bugün söz söylemesi içime hançer gibi...

Süleyman Soylu, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:09 Kaynak: AA
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