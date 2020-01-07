Soylu: "Gittiğiniz yoldan daha önce başkalarının da geçtiğini bilmek, onlardan ilham almak, bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Gittiğiniz yoldan daha önce başkalarının da geçtiğini bilmek, onlardan ilham almak, bu... - Son Dakika

Soylu: "Gittiğiniz yoldan daha önce başkalarının da geçtiğini bilmek, onlardan ilham almak, bu...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katıldı. (1)

Soylu: Gittiğiniz yoldan daha önce başkalarının da geçtiğini bilmek, onlardan ilham almak, bu...

Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı
Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
17:03 Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
17:02 Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı - Son Dakika
17:02 İnternetten 'kamyon satışı' dolandırıcılığına 4 yıl hapis - Son Dakika
17:02 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika
17:02 Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 17:06:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu: "Gittiğiniz yoldan daha önce başkalarının da geçtiğini bilmek, onlardan ilham almak, bu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]