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Soylu: "Gittiğiniz yoldan daha önce başkalarının da geçtiğini bilmek, onlardan ilham almak, bu...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:35 Kaynak: AA
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