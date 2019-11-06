Son Dakika Haberleri: Soylu: "Göç, dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketidir"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Göç, dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketidir'

Soylu: "Göç, dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketidir"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (3)

Soylu: Göç, dünya tarihi boyunca var olan bir insan hareketidir

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:41 Kaynak: AA
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