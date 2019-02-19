Soylu: "Göç Yönetimi Bir Siyasi İrade Meselesidir" - İstanbul
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- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği Programdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:46 Kaynak: AA
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