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Soylu: "Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi Salondan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:07 Kaynak: AA
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