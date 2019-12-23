Soylu: "Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir' - Son Dakika

Soylu: "Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi Salondan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi

Salondan görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. (1)

Soylu: Göçmen kaçakçılığında; PKK, YPG ile DEAŞ alenen ortaklık içerisindedir

Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:07 Kaynak: AA
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