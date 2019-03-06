Soylu: "Görevden Alma Bir Tedbirdir, İş İşten Geçmeden Müdahale Etmek Demektir"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun açıklamaları
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Anadolu Ajansı
Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -4- İçişleri Bakanı Soylu
: "Birileri 'Türkiye
'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?" İçişleri Bakanı
Soylu: "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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