Soylu: "Güçlü bir devlet vatandaşını en zor dönemde yalnız bırakmayan devlettir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Güçlü bir devlet vatandaşını en zor dönemde yalnız bırakmayan devlettir' - Son Dakika

Soylu: "Güçlü bir devlet vatandaşını en zor dönemde yalnız bırakmayan devlettir"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremi sonrasında son durumu değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremi sonrasında son durumu değerlendirdi. (5)

Soylu: Güçlü bir devlet vatandaşını en zor dönemde yalnız bırakmayan devlettir

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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