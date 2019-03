Soylu: "Güçsüz Bir Türkiye'yi Ezmek İçin Herşeyi Yaparlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir zaman bunların tuzakları bitmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir zaman bunların tuzakları bitmedi. Bu coğrafyaya 2 şey haramdır. Birincisi zayıflık, ikincisi tembellik. Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar." dedi.



Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye ne zaman ayağa kalksa, güçlü, kudretli olsa birilerinin buna engel olmaya çalıştığını, Türk-Kürt, alevi-sünni, sağcı-solcu, başı açık-başı örtülü, laik-dindar diyerek insanları parçalamak istediklerini, ülkenin birlik içinde olmasının istenmediğini belirtti.



Türkiye'nin birlik içinde olması halinde sesinin daha gür çıkacağını ve dimdik duracağını, on yıllardır ise bu oyunun oynandığını ifade eden Soylu, dertlerinin sadece seçim kazanmak olmadığını belirterek, "Hiçbir zaman bunların tuzakları bitmedi. Bu coğrafyaya 2 şey haramdır. Birincisi zayıflık, ikincisi tembellik. Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar." diye konuştu.



Bakan Soylu, önlerinde seçimin olmayacağı 4,5 yıllık bir dönemin bulunduğunu hatırlatarak "Bu 4,5 yılda hedeflerimize ulaşmayalım istiyorlar. '31 Mart'ta hükümeti zafiyete uğratalım, 31 Mart'ta Türkiye'yi zafiyete uğratalım, bu 4,5 yılda geçtiğimiz 7 yılda nasıl anasından emdiği sütü burnundan getirmişsek, önümüzdeki 4,5 yılda da analarından emdikleri sütü burunlarından getirelim' istiyorlar."



HDP milletvekillerinin milletin vekili olmadığını, terörle mücadelenin sonucunda teröristlerin kımıldayamadığını ifade eden Soylu, dağlarda 15 bin terörist varken şu anda bu sayının 700'e düştüğünü vurguladı.



Doğu ve Güneydoğu'nun huzura kavuştuğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:



"Koyacaklar belediye meclis üyelerini Truva atlarının içerisine. Kendilerine bulmuşlar truva atlarını. Kol kola girecekler. Bakın, bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. 24 saat huzur var. Orada huzur olmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar diyarlarını bırakıp buralara geliyorlar, ekmek için, iş için su için. Ama huzur olduğu zaman orada kendi bağında, kendi toprağında, kendi işinde orada çalışıyor. Kim kendi toprağından ayrılmak ister? Bir anne evladını alıyor, gece saatin 1,2'sinde komşusunda misafirlikten dönebiliyor. Hani PKK nerede?"



"Taşıyıcı annelik yapmak istiyorlar"



24 Haziran seçimlerinden önce CHP'li vatandaşlara "HDP'li vekilleri Meclise taşımayın, günaha girmeyin" dediklerini aktaran Soylu, "Meclise girdiler. İçişleri Bakanlığının bütçesinde bir kadın çıktı dedi ki hem de hiçbir şekilde frene basmadan, 'Sizin askerleriniz işgal askeridir, sizin polisiniz, jandarmanız işgal polisidir.' Ben ona orada ağzının payını verdim ama ben orada ona bakmam. Ben söyleyene bakmam söyletene bakarım. Onu kim söyletti, o gücü oraya kim verdi? 'Her evden bir CHP'ye bir HDP'ye oy verin' kim söyledi? Kılıçdaroğlu. Bunu söyleyerek onları Meclise taşıdı mı, taşıyıcı annelik yaptı mı? Şimdi de belediyelere taşıyor, taşıyıcı annelik yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.



HDP'li isimlerin belediye meclis üyesi listelerine girdiğini, günü geldiğinde bu kişilere talimat geleceğini ve caddelere teröristlerin isimlerinin verilmek isteneceğini belirten Soylu, bunun büyük bir oyun olduğuna işaret etti.



Cumhur İttifakı'yla birlikte Türkiye'nin daha güçlü olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



"31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki orada 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocukların ellerine taşları vererek kaymakamları, valileri sokağa çıkartmazlar. O zaman bugüne kadar aldığımız tedbirlerin hepsi boşa gider. Kaset tekrara başa sarılır. Huzursuz bir Türkiye olur, her gün nerede bir patlamanın belli olmayacağı bir Türkiye olur. 2018'de 13 milyon 600 bin turist Antalya'ya geldi. Antalya'ya 16,5 milyon turist gelecek. Mardin'e 3 milyon turist geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de 2019 yılında otellerde bir tek boş oda yok. Huzur ve güven var diye. İnsanların memleketin her tarafına, yurt dışından Türkiye'nin her tarafına rahat gelip gidebiliyorlar. Bir gün de Türkiye'yi karıştırırlar, allak bullak ederler. Ne olursunuz bu oyuna ve tezgaha gelmeyin. Kırmızı başlıklı kızı öne koyup da arkasında PKK'nın yalanlarına ne olursunuz itimat etmeyin, kanmayın. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın, Pensilvanya'daki şarlatanı bize güldürmeyin."



Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarının yapıldığını dile getiren Bakan Soylu, 57 bin uyuşturucu satıcısının tutuklandığını da sözlerine ekledi.

