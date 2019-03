Soylu, Güdül'de Halka Hitap Etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta bu gidişimizi zafiyete uğratmayalım. Uğratırsak kaseti başa sararlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart'ta bu gidişimizi zafiyete uğratmayalım. Uğratırsak kaseti başa sararlar. PKK, Murat Karayılan ne konuşuyorsa Amerika'da Feto şarlatanının adamı da aynı şeyi konuşuyor. Hepsi bir araya gelmişler." dedi.



Ankara'nın Güdül ilçesinde halka hitap eden Soylu, Güdüllülere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. Türkiye'nin uzun zamandır büyük sıkıntılar çektiğini aktaran Soylu, "Bu ülke 10 yılda bir darbeler mi yaşamadı, başbakan mı asılmadı, Amerika, Avrupa bize parmak sallayıp 'Bu ülkeyi biz idare ediyoruz, siz kimsiniz' mi demedi? Bize, 'İktidar olursunuz muktedir olacağınızı mı sanıyorsunuz?' dediler ama hem iktidar hem de muktedir biziz." diye konuştu.



"AK Parti-MHP kaybetsin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar"



Hükümetin 31 Mart seçimlerinde kaybetmesi için Feto'nun adamlarının da çalıştığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"15 Temmuz darbesini yapan o hainin Amerikan uşağı olan adamlarını havlattıran, şimdi AK Parti-MHP kaybetsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Türkiye büyümesin, özgürleşmesin, ayakları üzerinde durmasın diye çalışıyorlar. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Tayyip Erdoğan ve Türkiye buna müsaade etmedi. Afrin'de terör merkezi oluşturmaya çalıştılar. Türkiye rahat etmesin diye kim destekledi, Amerika, Avrupa. On yıllardır kurdukları tezgahı devam ettirmek için bunu yaptılar. Amerika dedi ki 'Afrin'e girmeyin.' Afrin'e çatır çatır girdik. Dertleri şuydu, Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklar, arada terör koridoru kuracaklar, bizi Orta Doğu'dan ayıracaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bu coğrafyada biz müsaade etmedikçe, karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız.' Millet iradesinden alıyoruz bunun gücünü."



"Türkiye'ye karşı yeni tezgah peşindeler"



Soylu Türkiye'ye karşı yeni tezgahlar planlandığını aktardı. 31 Mart'ın ardından 4,5 yıl seçimsiz bir dönem yaşanacağına işaret eden Soylu, "Türkiye daha iyi sıçrar, daha fazla üretir, terörün kökünü daha hızlı kazır, ayakları üzerinde güçlü büyük adımlar atar diye başka tezgah hazırlıyorlar." dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Doğuda biz kazanacağız, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." sözlerini anımsatan Soylu, şunları söyledi:



"Eruh'ta, Cizre'de sözleşmeyi imzalamışlar bunlar. Milleti nasıl tezgaha getirmeye çalıştıklarını, belediye meclislerine PKK'lıları nasıl sızdırdıklarını, onların kirli pazarlıklarını, kirli ilişkilerini milletimiz hep beraber görecek. Türkiye kirli tuzağa, pazarlığa çekilmeye çalışılırken Mansur Yavaş'tan, Ekrem İmamoğlu'dan bir cümle duydunuz mu? Bir tek kelime söylediler mi? Yavaş, sana söylüyorum. 'Bu PKK'dan gelen oyun Allah cezasını versin.' demedi. Kenardan dolaşmaya çalıştı."



"325 PKK'lıyı belediye meclis üyeliğine yazdılar"



Bakan Soylu, PKK ile bağlantılı 325 ismin belediye meclis üyeliğine yazıldığını söyledi. HDP ile kirli bir sözleşmenin imzalandığını ileri süren Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu sözleşmeyi kim imzaladı? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzaladı. Bana diyor ki 'Dünyanın en ahlaksız kampanyası yapılıyor.' Ahlaksız ben değilim Temel Efendi. Ahlaksız kimdir biliyor musunuz? Rahmetli Erbakan'ın Milli Görüşünü iki milletvekili için PKK'ya satandır ahlaksız. Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da aday çıkarıp PKK ile beraber, kol kola girendir ahlaksız. Altında İYİ Parti'nin imzası var, FETÖ'nün, PKK'nın imzası var. Gezicilerin, 17-25 Aralıkçıların imzaları var. Altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var."



"Bu ülkeye gözünü dikenin gözünü oyarız"



"Bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin gözünü oyarız alimallah." ifadelerini kullanan Soylu, HDP'nin Adana İl Başkanlığına yapılan operasyonda vatandaşa zorla senet imzalatıldığının belirlendiğine işaret etti.



Soylu, PKK elebaşı Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın Şanlıurfa'da Saadet Partisine oy verilmesini istediğini belirterek "4,5 yıl fitne tohumu ekiyorlar. Tezgah budur. Bu sözleşmenin altına imzanızı 31 Mart'ta atın da şu kirli sözleşmeleri yapanların suratlarına atın." diye konuştu.



"Mansur Yavaş tamahkar"



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a yönelik iddiaları değerlendiren Soylu, "Akşam Bakanlıkta işim bittiğinde Mansur Yavaş'ı televizyonda izledim. Suçlunun telaşını gördüm. 20 trilyonluk dava bitmiş, aracı getirmiş demiş ki buradan sen yüzde 10 alacaksın. Yüzde 10'cu ya. İş takipçisi, paraya tamahkar bir kişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Kumpas kuracak, Yargıtayda binde bir olacak, bu davayı kazanacak, adama şantaj yapacak, ardından dava edecek. Böyle bir adama Ankara teslim edilmez." ifadelerini kullandı.



-"Yavaş su kaynatmıştır"



Yavaş'ın "su kaynattığını" belirten Soylu, "Bu kadar açık, nettir. Bunun belediyenin milyarlarca liralık gelirini neler yapabileceğini düşünün." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığının altını çizen Soylu, şöyle konuştu:



"13-14 yaşındaki kızlarımızı hayvan Karayılan ve Apo'nun adamlarına masa mezesi yapanların burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim. Büyükşehir Belediyemizi böyle kullanmak istiyorlar. Ankara-İstanbul belediyelerine bulaştırmayın, tarihi sorumlulukla karşı karşı kalırız. Terörle mücadelede yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Tasfiye ediyoruz, bitiriyoruz. Burunlarını çıkaramıyorlar, bunlara fırsat vermeyin. 'İçişleri Bakanı böyle konuşur mu?' diyorlar. Ne yapacaktık, İstanbul'da Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapanlara karşı elimiz armut toplamayacak. 'Sizi yürüten adam değildir.' dedik. Yürüyebildiler mi? Hayır. 'Sizi terörist cenazesine göndermeyiz.' dedik. 'Ne havalimanı sokacaksınız ne de mezarlığın etrafına 1 kilometre yaklaştıracaksınız.' dedim. Yaklaşamadılar"



"Biz gücümüzü sizin iradenizden alıyoruz"



Soylu, bu gücü halkın iradesinden aldıklarını vurguladı. Doğu ve Güneydoğu'da halkın verdiği güçle dik yürüdüklerine dikkati çeken Soylu, "Bu gücümüzü eksiltmeyin. Eğer eksilirse 1 Nisan sabahı bunlar çocukların eline taş verirler. Bu manzaraları gördük. Bunlar valileri, kaymakamları çıkartmazlar. Şu an en iyi noktadayız. Uyuşturucuyla mücadelede en iyi noktadayız.



57 bin kişiyi kodese tıktık. Annelerin, babaların dertlerini bilmeyenler konuşur ama İçişleri Bakanlığı olarak onları yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz. Yarı yarıya azalttık, hiç merak etmeyin elimizden kurtulamayacaklar. Çocuklarımızın zihinlerini onlara teslim etmeyeceğiz."



"Topu Tayyip Erdoğan'ın ayağına verin 90'dan çaksın"



"Bu adamlara fırsat verip 4,5 yılı heba ettirmeyin. Topu Tayyip Erdoğan'ın ayağına verin de 90'dan çaksın." diyen Soylu, şunları kaydetti:



"31 Mart'ta bu gidişimizi zafiyete uğratmayalım. Uğratırsak kaseti başa sararlar. Ne olur buna fırsat vermeyin. FETÖ'nün adamı geçen gün havladı. Ekrem Dumanlı diye bir adamı havladı, 'Bu hükümete göstereceğiz.' dedi. PKK, Murat Karayılan ne konuyorsa Amerika'da Feto şarlatanının adamı da aynı şeyi konuşuyor. Hepsi bir araya gelmişler. 15 Temmuzcular, darbeciler bir arada. Türkiye güçlü şekilde yoluna devam ediyor. Bu seçim ders verme, fire verme seçimi değildir, Türkiye'ye güç verme seçimidir. Sizden güç istiyoruz. Türkiye koşar adımlarla hedefine yürüsün. Dünyaya parmak ısırtalım parmak."

