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Soylu: Gülen'in de aralarında olduğu 211 kişi vatandaşlıktan çıkarılacak
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aralarında Fethullah Gülen'in de olduğu 211 kişilik listenin vatandaşlıktan çıkarılması talebiyle cumhurbaşkanlığına gönderileceğini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aralarında Fethullah Gülen'in de olduğu 211 kişilik listenin vatandaşlıktan çıkarılması talebiyle cumhurbaşkanlığına gönderileceğini açıkladı.
Soylu, "229 kişilik vatandaşlıktan çıkarma listesi vardı. Bu kişilerden 18'i ya teslim oldu ya yakalandı. Fethullah Gülen dahil 211 kişinin işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak. İmzalandıktan sonra vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamalanmış olacak," sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:19
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