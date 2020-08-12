Soylu: "Güvenlik sadece suç ve suçlulardan ibaret değildir" - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:23

Kaynak: AA

3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu

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