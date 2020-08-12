Soylu: "Güvenlik sadece suç ve suçlulardan ibaret değildir" - Son Dakika
Soylu: "Güvenlik sadece suç ve suçlulardan ibaret değildir"
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı.
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı
İçişleri BakanıSüleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı. (5)
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12.08.2020 19:23:18. #1.13#
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