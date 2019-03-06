Son Dakika Haberleri: Soylu: "Halihazırda Faili Meçhul Kadın Cinayeti Yoktur.

Soylu: "Halihazırda Faili Meçhul Kadın Cinayeti Yoktur.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4'ü yakalanmış, yüzde 16,2'si olayı müteakip intihar etmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Türkiye, Süleyman Soylu, Güncel
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