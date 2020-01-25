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Soylu: "Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.
7 saat önce
Soylu: "Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Soylu: "Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı."
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