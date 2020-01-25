Soylu: "Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı. - Son Dakika

Soylu: "Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

7 saat önce

Soylu: "Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

Soylu:

Soylu: "Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı."

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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