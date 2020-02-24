Soylu: "Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak' - Son Dakika

Soylu: "Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak"

7 saat önce

Bölgenin helikopterden çekilen görüntüleri Helikopterin inişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye...

Bölgenin helikopterden çekilen görüntüleri

Helikopterin inişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına gelmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, burada vatandaşlara açıklamalarda bulundu. (1)

Soylu: Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak

Süleyman Soylu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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