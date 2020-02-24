İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van 'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, burada vatandaşlara açıklamalarda bulundu. (1)

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İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi