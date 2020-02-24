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Soylu: "Hasar tespiti yarın öğleye kadar bitmiş olacak"
7 saat önce
Bölgenin helikopterden çekilen görüntüleri Helikopterin inişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye...
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:40 Kaynak: AA
Bölgenin helikopterden çekilen görüntüleri
Helikopterin inişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına gelmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da yaşanan depremin ardından Özpınar Mahallesinde depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, burada vatandaşlara açıklamalarda bulundu. (1)
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