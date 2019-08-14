Soylu, havadan trafik denetiminde bulundu
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Denetlemeden detaylar SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havadan trafik denetiminde bulundu.
Denetlemeden detaylar Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:47 Kaynak: AA
SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havadan trafik denetiminde bulundu.
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