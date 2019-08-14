Son Dakika Haberleri: Soylu, havadan trafik denetiminde bulundu
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Soylu, havadan trafik denetiminde bulundu

1 saat önce

Denetlemeden detaylar SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havadan trafik denetiminde bulundu.

Denetlemeden detaylar
SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havadan trafik denetiminde bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:47 Kaynak: AA
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