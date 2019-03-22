Son Dakika Haberleri: Soylu: "Hdp, Ankara'ya, İstanbul'a ve Seçimlere Girmediği Yerlere Vesayet Koydu"

Soylu: "Hdp, Ankara'ya, İstanbul'a ve Seçimlere Girmediği Yerlere Vesayet Koydu"

15 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti. -4-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:38 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güdül, Güncel
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