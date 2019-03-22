Soylu: "Hdp, Ankara'ya, İstanbul'a ve Seçimlere Girmediği Yerlere Vesayet Koydu"
15 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti. -4-
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:38 Kaynak: AA
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