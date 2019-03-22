Soylu: "Hdp, Ankara'ya, İstanbul'a ve Seçimlere Girmediği Yerlere Vesayet Koydu"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül'de vatandaşlara hitap etti. -4-

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Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!