Soylu: "Hdp Diye Siyasi Bir Parti Yoktur, PKK'nın Siyasi Koludur"
1 saat önce
- Alandan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu Piyale mahallesinde vatandaşlara hitap etti.
- Alandan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu Piyale mahallesinde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:47 Kaynak: AA
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