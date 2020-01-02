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Soylu: "Hedefimiz ülkemizin şehirlerini genel asayiş açısından dünyanın en güvenilir şehirleri...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:13 Kaynak: AA
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