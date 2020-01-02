Soylu: "Hedefimiz ülkemizin şehirlerini genel asayiş açısından dünyanın en güvenilir şehirleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Hedefimiz ülkemizin şehirlerini genel asayiş açısından dünyanın en güvenilir şehirleri... - Son Dakika

Soylu: "Hedefimiz ülkemizin şehirlerini genel asayiş açısından dünyanın en güvenilir şehirleri...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı. (1)

Soylu: Hedefimiz ülkemizin şehirlerini genel asayiş açısından dünyanın en güvenilir şehirleri...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:13 Kaynak: AA
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