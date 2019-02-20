Soylu: "Hem İstanbul Taahhütleri Hem de Eylem Planı Burada Bulunan Heyetin Mutabakatıyla Kabul...
18 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın toplantısı İSTANBUL -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:36 Kaynak: AA
Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi
İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti