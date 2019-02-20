Son Dakika Haberleri: Soylu: "Hem İstanbul Taahhütleri Hem de Eylem Planı Burada Bulunan Heyetin Mutabakatıyla Kabul...

Soylu: "Hem İstanbul Taahhütleri Hem de Eylem Planı Burada Bulunan Heyetin Mutabakatıyla Kabul...

18 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın toplantısı İSTANBUL -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın toplantısı
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:36 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel
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