Son Dakika Haberleri: Soylu: "Hem Uyuşturucu Satıcılarına Hem de Onların Ağababalarına Gereğini Göstermezsek Namerdiz"

Soylu: "Hem Uyuşturucu Satıcılarına Hem de Onların Ağababalarına Gereğini Göstermezsek Namerdiz"

1 saat önce

- Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Aileleri Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Aileleri Buluşması programında konuştu.

- Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Aileleri Buluşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Aileleri Buluşması programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:25 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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