Soylu: "Hem Uyuşturucu Satıcılarına Hem de Onların Ağababalarına Gereğini Göstermezsek Namerdiz"
1 saat önce
- Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Aileleri Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Aileleri Buluşması programında konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:25 Kaynak: AA
Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada
Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
Göz Doktoru Olan Vekilden Korkunç İddia: SGK'nın Kanser İlacı Kör Ediyor