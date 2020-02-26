Son Dakika › Politika › Soylu: 'Hiçbirimiz, Paris'te sokaklarda ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini... - Son Dakika
Soylu: "Hiçbirimiz, Paris'te sokaklarda ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Turizm Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:30 Kaynak: AA
Son Dakika Galata Kulesi'nin İBB'den alınacağı açıklaması üzerine İmamoğlu: Davamızı açtık Zehra'nın intiharına neden olmakla suçlanan eski sevgilisi beraat etti Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat 12 yıl hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye yakalandı