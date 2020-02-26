Soylu: "Hiçbirimiz, Paris'te sokaklarda ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Soylu: 'Hiçbirimiz, Paris'te sokaklarda ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini... - Son Dakika

Soylu: "Hiçbirimiz, Paris'te sokaklarda ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Turizm Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Turizm Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu: Hiçbirimiz, Paris'te sokaklarda ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini...

Süleyman Soylu, Antalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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