Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinoviç ile Bir Araya Geldi
53 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç Karşılama töreninden detaylar Görüşmeden detaylar Toplantıdan detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile bakanlıkta bir araya geldi.
- İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu Hırvatistan İçişleri Bakanı
Davor Bozinoviç
Karşılama töreninden detaylar
Görüşmeden detaylar
Toplantıdan detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile bakanlıkta bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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