Son Dakika Haberleri: Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinoviç ile Bir Araya Geldi

Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinoviç ile Bir Araya Geldi

53 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç Karşılama töreninden detaylar Görüşmeden detaylar Toplantıdan detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile bakanlıkta bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç
Karşılama töreninden detaylar
Görüşmeden detaylar
Toplantıdan detaylar ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ile bakanlıkta bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Hırvatistan, Güncel
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