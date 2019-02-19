Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı'nda Karşıladı
29 dakika önce
- Karşılamadan detaylar Konuk Bakanlarla sohbet İSTANBUL - çişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.
- Karşılamadan detaylar
Konuk Bakanlarla sohbet İSTANBUL - çişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye
'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı
Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı
'nda karşıladı. Konuk bakanlarla dinlenme salonuna geçen Soylu, burada mevkidaşlarıyla bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:40 Kaynak: AA
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