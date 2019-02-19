Son Dakika Haberleri: Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı'nda Karşıladı

Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı'nda Karşıladı

29 dakika önce

- Karşılamadan detaylar Konuk Bakanlarla sohbet İSTANBUL - çişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı'nda karşıladı.

- Karşılamadan detaylar
Konuk Bakanlarla sohbet İSTANBUL - çişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı Programı'na katılmak için Türkiye'ye gelen Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. Konuk bakanlarla dinlenme salonuna geçen Soylu, burada mevkidaşlarıyla bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:40 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Hırvatistan, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi Taksimetrelerin İlk Muayenesinin Geçerlilik Süresi Bir Yıl Uzatıldı

81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:09:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı'nda Karşıladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]