Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i Atatürk Havalimanı'nda Karşıladı

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56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi

Taksimetrelerin İlk Muayenesinin Geçerlilik Süresi Bir Yıl Uzatıldı

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu