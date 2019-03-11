Son Dakika Haberleri: Soylu: "İçinde Bu Milleti Görsek Biz de Buna 'Millet İttifakı' Derdik"

Soylu: "İçinde Bu Milleti Görsek Biz de Buna 'Millet İttifakı' Derdik"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi ve salondakilerle sohbet etmesi, fotoğraf çektirmesi Soylu'nun kürsüdeki konuşması AYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın'ın Söke ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girmesi ve salondakilerle sohbet etmesi, fotoğraf çektirmesi
Soylu'nun kürsüdeki konuşması AYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın'ın Söke ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Söke, Aydın, Süleyman Soylu, Güncel
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