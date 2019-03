Soylu: "İçlerinde PKK'dan Hapis Yatmış, Haraç Toplayanlar Var, Hepsini Belediye Meclis Üyeliklerine...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkeye yıllardan beri kan kusturan, bu ülkenin geleceğini elinden almak isteyen o Apo'nun o adi hayvanları Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın eğer burunlarından fitil fitil getirmezsek bize hesap sorun. Bu milletin yakasından bunları sıyırıp atacağız." dedi.

Soylu, Of Belediye Başkanlığı binası önünde parti otobüsünün üzerinden halka hitabında, birçok kez sandıkta milletin huzurunda olduklarını belirterek, milletin hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.



Türkiye'nin her zaman zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Soylu, milletin sağlıkta, güvenlikte, ekonomide yaşadığı sorunları anlattı.



Soylu, Türkiye'nin büyümesini güçlenmesini istemeyenlerin milletin sevincini kursağında bırakmaya çalıştığına işaret ederek, kumpasların on yıllardır devam ettiğini vurguladı.



"Bugün fire verme zamanı değil, Cumhur İttifakı'na da Recep Tayyip Erdoğan'a da güç verme zamanıdır." ifadesini kullanan Soylu, Türkiye'nin zenginleşmesini, özgürleşmesini, bağımsızlaşmasını istemeyenlerin ellerinden gelen her şeyi yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini dile getirdi.



"Geleceğe umutla bakan bir Türkiye olacak"



Soylu, kendilerinin istediği istikamette gidilmediği takdirde her türlü iftirayı atan, karalamayı yapanlar olduğunu belirterek, milletin çok sıkıntı çekmesine rağmen hiç bunlara prim vermediğinin, 50 gramlık oy pusulasıyla "İktidar da biziz, muktedir de biziz" mesajı verdiğinin altını çizdi.



Millet İttifakı'nı eleştiren Soylu, "Madem Kılıçdaroğlu'nun onları CHP'nin içerisinden onları belediye meclislerine sokacak bir formülü vardıysa niye biz bu mücadeleyi verdik?" dedi.



Terörle mücadelede çok güçlü bir anlayışla yola devam ettiklerini belirten Soylu, "15 bin terörist vardı bu dağlarda, şimdi 700 tane kaldı. Hiç merak etmeyin, onların da hepsinin hakkından geleceğiz. Gece, gündüz uyumayacağız, 'Hava şartları şöyleydi, böyleydi' demeyeceğiz, bu ülkeye yıllardan beri kan kusturan, bu ülkenin geleceğini elinden almak isteyen o Apo'nun o adi hayvanları Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın eğer burunlarından fitil fitil getirmezsek bize hesap sorun. Bu milletin yakasından bunları sıyırıp atacağız. Özgür, hür bir Türkiye olacak, geleceğe umutla bakan bir Türkiye olacak." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 24 Haziran seçimlerinde, "Bir oy CHP'ye verin, bir oy da HDP'ye oy verin" dediğini aktaran Soylu, "Ben HDP'ye parti demiyorum, kim diyorsa da beni ilgilendirmiyor. HDP PKK'nın siyasi koludur, terör örgütünün siyasi koludur. Onlara milletvekili demiyorum, bu aziz milletin, milletvekili kavramını hak etmiyorlar, onlar terörün milletvekilidir, onların karakterleri, şahsiyetleri yok. Onun için onlara milletvekili demek benim de ağrıma gidiyor, kanıma dokunuyor." diye konuştu.



Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi başka bir oyun yapıyorlar. Önümüzdeki 4,5 yılda seçim yok, 'Şimdi acaba, geçen 7 yılda yaptığımızı önümüzdeki 4,5 yılda nasıl yaparız' diye bir tezgahın içerisindeler. Nasıl bir tezgah? Belediye meclislerine HDP'lileri, PKK'lıları… Bakın içlerinde PKK'dan hapis yatmış, terör örgütü adına haraç toplayan, patlayıcı taşıyanlar, milislik yapanlar, PKK'nın taşeronluğunu yapanlar var, hepsini belediye meclis üyeliklerine sokuyorlar. Güya bizim hemşehrimiz İstanbul'da İmamoğlu, bakın taşıyıcı annelik yaptırıyorlar. Ankara'daki Mansur Yavaş'a taşıyıcı annelik yaptırıyorlar. Bunları size niye anlatıyorum biliyor musunuz? Önümüzdeki 4,5 yılda İstanbul, Ankara, İzmir ve büyükşehirler üzerinden Türkiye'yi başka bir senaryoya hazırlıyorlar. Herkes kendi akrabalarını, ahbaplarını 'Aman bu bizim hemşehrimizdir, şöyle adamdır, böyle adamdır' eğer derse hapı yutarız, çok net söyleyelim."



"Bizim derdimiz sadece başkan seçmek değil"



Soylu, belediye meclis üyeleri arasında çok büyük tartışmalar yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Öyle bir fitne tohumu ekiyor ki Kılıçdaroğlu, önümüzdeki 4,5 yılda huzur olmasın diye." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin önünde ilk kez seçim geçirmeyeceği 4,5 yıl bulunduğuna işaret eden Soylu, "Bizim derdimiz sadece başkan seçmek değil, 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler, şimdi bir set çekelim bunlara da Türkiye daha da büyüsün, terörün tamamen kökünü kazısın, milli ve yerli üretsin." ifadesini kullandı.



Soylu, Erdoğan'ın futbol bildiğini dile getirerek, "Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verseniz de Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu kalenin bir 90'ına çaksa, bir çatalına çaksa. Çakar mı? Kılıçdaroğlu da ağzının payını alır mı? Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki Amerika da Avrupa da Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyenler de ağızlarının payını alırlar mı?" diye konuştu.



Bakan Soylu, konuşmasında şunlara dikkati çekti:



"MHP ile farklı siyasi partileriz ama aynı hedef için bir araya geldik, Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Şimdi birileri bağımsız aday oluyorlar, başka bir partiye geçiyorlar, ondan sonra diyorlar ki 'Biz seçimi kazanınca geleceğiz.' Öyle bir şey var mı Allah'ınızı severseniz. Hem bir taraftan bu Cumhur İttifakı'nı, beka meselesini zayıflatmak için elinden geleni yapacaksın, ondan sonra döneceksin tekrar 'Ben şöyle yapayım, böyle yapayım tekrar AK Parti'ye geleyim.' Cumhurbaşkanımız söyledi, 'Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez.' Çünkü en zor, en kısıntılı dönemdeyiz. Şu virajı aşalım var ya Türkiye'nin önü aydınlık, esenlik olacak, geleceği parlak olacak. Onun için sizden güç, kuvvet istiyoruz."



Soylu'ya, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve diğer ilgililer eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi :

