Soylu: "(İdlib) Türkiye bu meseleye sırt çevirseydi, yaşanacakların utancı bütün dünyaya yeterdi" - Son Dakika

Soylu: "(İdlib) Türkiye bu meseleye sırt çevirseydi, yaşanacakların utancı bütün dünyaya yeterdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. (6)

Süleyman Soylu, İdlib, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: '(İdlib) Türkiye bu meseleye sırt çevirseydi, yaşanacakların utancı bütün dünyaya yeterdi' - Son Dakika

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