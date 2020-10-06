Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son... - Son Dakika

Soylu: "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı. (3)
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