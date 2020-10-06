İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı. (3)

Son Dakika › Güncel › Soylu: 'İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son... - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, 8,5 milyon euro kar elde etti

Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur