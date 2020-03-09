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Soylu: "İl Afet Risk Azaltma planlarımız var"
6 saat önce
Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:59 Kaynak: AA
Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı. (7)
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