Soylu: "İl Afet Risk Azaltma planlarımız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'İl Afet Risk Azaltma planlarımız var' - Son Dakika

Soylu: "İl Afet Risk Azaltma planlarımız var"

6 saat önce

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı. (7)

Soylu: İl Afet Risk Azaltma planlarımız var

Süleyman Soylu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:59 Kaynak: AA
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