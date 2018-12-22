Son Dakika Haberleri: Soylu, İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezini Ziyaret Etti

Soylu, İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezini Ziyaret Etti

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti.

Bakan Soylu'yu İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ile personeli karşıladı.

Geri Gönderme Merkezini gezen Soylu'ya merkezdeki birimler hakkında Aşılıoğlu bilgi verdi. Bakan Soylu, Geri Gönderme Merkezindeki düzensiz göçmenlerle sohbet etti, Afgan uyruklu çocuklara oyuncak armağan etti.

Soylu, Edirne'deki Geri Gönderme Merkezinin çok performans gösteren bir merkez olduğun söyledi.

Edirne'nin göç konusunda gösterdiği mücadeleyi ve fedakarlığı bildiklerini ifade eden Soylu, şunları kaydetti.

"Hem işimizi yapacağız hem de buraya gelenlerin insanilik ölçüsündeki bizden beklentilerini yerine getireceğiz, çünkü vicdanımız, merhametimiz var. Onları tekrar memleketlerine gönderiyoruz, Türkiye ile ilgili iyi duygulara sahip olmalılar, onların da çocukları, etrafları, komşuları var. Pakistan dediğiniz memleket, Kurtuluş Savaşı'nda hanımlarının kollarındaki bilezikleri gönderip silah almamızı temin eden, kalan bir miktar paranın da İş Bankasına sermaye olarak verildiği bir memleketten bahsediyoruz. Bizim insanlarımız onlar. Oradaki fakirlik, yoksulluk, iç terörizm hepsi iç içe geçmiş. Edirne (göçle mücadele ve geri gönderme) bu konuda bizim gözbebeğimiz. Allah yardımcınız olsun."

Soylu, daha sonra Sultan II. Bayezid Külliyesindeki Sağlık Müzesini gezdi. Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan müze hakkında bilgi alan Soylu, ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:38 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Edirne, Politika
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