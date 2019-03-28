Son Dakika Haberleri: Soylu: İlk Kez 4.5 Yıl Seçimin Olmadığı Bir Döneme Adım Atıyoruz

Soylu: İlk Kez 4.5 Yıl Seçimin Olmadığı Bir Döneme Adım Atıyoruz

49 dakika önce

- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: İlk Kez 4.5 Yıl Seçimin Olmadığı Bir Döneme Adım Atıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]