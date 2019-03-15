Soylu: "İlk Kez Türkiye Başını Yukarı Dikebiliyor"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir Odunpazarı Mahallesi'nde halka hitap etti.

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Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Döndü

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir