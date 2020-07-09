Soylu: "İnanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben inanıyorum ki bu mücadelede (uyuşturucu) çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya bırakacağız." dedi.

Soylu, Anıttepe'deki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) Binası'nda "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu.

Yarışmaya 204 üniversitenin 156'sından 1078 katılımcının katıldığını ve her birinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Soylu, yazılan öykülerdeki hissi, duyguyu ve motivasyonu sürdürmenin kendilerinin bir anlayışı olması gerektiğini söyledi.

Bakan Soylu, "Sivil toplum kuruluşları, denetim kurumları, tüm kurum ve kuruluşlar, özellikle üniversitelerimiz ve TUBİM, hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyoruz. Ben inanıyorum ki bu mücadelede (uyuşturucu) çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya bırakacağız." diye konuştu.

Süleyman Soylu, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede ortaya koydukları önemli gayret için Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını da tebrik etti.

Yarışmada, "Yırtık Akvaryum" öyküsüyle Nagihan Korkutata birinci, "Üçgenler" öyküsüyle Beytullah Peker ikinci ve "Yalnız+1" öyküsüyle Edanur Çiçek üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer ilgililer katıldı.