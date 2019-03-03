Soylu: "İnsansız Hava Aracına Bir Yazılım Geliştirdik.

Soylu: "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik.

Soylu: "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar"

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