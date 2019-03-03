Son Dakika Haberleri: Soylu: "İnsansız Hava Aracına Bir Yazılım Geliştirdik.

Soylu: "İnsansız Hava Aracına Bir Yazılım Geliştirdik.

1 saat önce

Soylu: "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik.

Soylu:
Soylu: "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:56 Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Güncel
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