Soylu: "İnsansız Hava Aracına Bir Yazılım Geliştirdik.
52 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Polatlı
'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.(9)
Soylu: "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar"
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:51 Kaynak: AA
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