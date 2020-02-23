Soylu: (İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Soylu: (İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. - Son Dakika

Soylu: (İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı.

6 saat önce

Soylu: (İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı.

Soylu: (İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı., System.String[]

Soylu: ( İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Deprem, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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