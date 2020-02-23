Soylu: (İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. - Son Dakika

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Soylu: (İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı.
6 saat önce
Soylu: (İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Soylu: ( İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."
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